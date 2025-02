Ilfattoquotidiano.it - Afd, Tajani: “Idee da maestrini contro l’Italia, posizioni inconciliabili con le mie. Visione completamente diversa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sostengo il Partito Popolare Europeo e sostengo la Cdu-Csu, Afd non è per quanto mi riguarda un nostro interlocutore, lo dico come segretario di Forza Italia e vicepresidente del Ppe, perché ha unadalla nostra e non è una forza politica che hapositive nei confronti del, parla di uscire dall’euro, il debito pubblico, quindi un po’ da mestrini e non sono d’accordo. Rispetto poi tutti coloro che votano nei diversi paesi i diversi partiti. Per quanto mi riguarda ledi Afd sonocon le mie”. Così Antonio, vicepremier e ministro degli Affari Esteri, a margine del Forum Imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti presso Hotel Parco dei Principi.L'articolo Afd,: “dacon le mie.