Aeroporti in Emilia Romagna, obiettivo 20 milioni di passeggeri

Bologna, 24 febbraio 2025 - Garantire un sistema aeroportuale più forte, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Green deal, in grado di raggiungere un numero crescente diin tutta l’, in particolare 20nel medio-lungo periodo. Questo è l’del presidente della Regione, Michele de Pascale, dei sindaci delle città sede di scalo (Parma, Rimini, Bologna e Forlì) e dei rappresentanti delle quattro società di gestione. Il gruppo ha iniziato oggi a discuterne, puntando all’elaborazione di una Legge regionale per il sistema aeroportuale e alla definizione di una strategia di crescita condivisa tra scali e territori. Un incontro per coordinare lo sviluppo aeroportuale Oltre al governatore di regione e ai rappresentanti delle quattro società di gestione aeroportuale, erano presenti all’incontro le assessore regionali alla Mobilità e Infrastrutture e al Turismo, Irene Priolo e Roberta Frisoni, i sindaci di Bologna, Parma, Rimini e Forlì (Matteo Lepore, Michele Guerra, Jamil Sadegholvaad e Gian Luca Zattini).