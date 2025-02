Spettacolo.periodicodaily.com - Adriano Formoso in Concerto il 28 Febbraio 2025 con il “Formoso Therapy Show”

Da venerdì 28sarà in rotazione radiofonica “Zio Pasqualino”, il nuovo singolo di, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 gennaio e venerdì 28presso il Faraggiana Pop di Novara andrà in scena il “”.“Zio Pasqualino”: Il Nuovo Singolo diin ArrivoDal 28, sarà possibile ascoltare in rotazione radiofonica il nuovo singolo di, intitolato “Zio Pasqualino”, pubblicato da Beatfactory. Il brano è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 gennaio.Un Brano che Parla di Pace e Solidarietà“Zio Pasqualino” è un pezzo originale che unisce elementi di swing, jazz, pop rock e cantautorato, seguendo i principi della Neuropsicofonia. La canzone si propone di mantenere vivo il desiderio di pace e si ricollega profondamente alla solidarietà verso le vittime di conflitti, con un focus particolare sulla guerra in Ucraina e nel Medio Oriente.