Addio ai detersivi | 4 alternative ecologiche ed economiche per il lavaggio a mano e in lavatrice

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo all'impatto ambientale dei prodotti chimici ha spinto molte persone a cercare soluzioni più sostenibili per le loro routine quotidiane. Tra queste, il lavaggio dei vestiti rappresenta un'area in cui è possibile fare scelte più ecologiche ed economiche. I detersivi tradizionali, infatti, possono contenere sostanze chimiche nocive che non solo danneggiano l'ambiente, ma possono anche avere effetti negativi sulla nostra salute. In questo articolo, esploreremo quattro alternative ecologiche ed economiche per il lavaggio a mano e in lavatrice.

1. Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un classico della tradizione italiana, noto per la sua efficacia e versatilità.