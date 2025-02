Panorama.it - Addio a Roberta Flack la vocalist di "Killing me softly with his song"

Aveva 88 anni, icona della black music scomparsa a 88 anni a causa della sclerosi multipla.Cleopatra, nata a Black Mountain nella Carolina del Nord, ha conquistato negli anni Settanta il primo posto nella classifica americana con tre pezzi diventati brani cult nel corso dei decenni successivi: The First Time Ever I Saw Your Face,MeHise Feel Like Makin' Love.Laè stata la prima artista a vincere il Grammy Award nella categoria Record Of The Year in due anni consecutivi.MeHis, portata al successo in tutto il mondo dai Fugees nel 1996 è stata scritta da Charles Fox con Norman Gimbel. Il remake dei Fugees con Lauryn Hill alla voce ha conquistato il primo posto in venti Paesi. Questa versione ha conquistato il Grammy nel 1997 per la migliore performance R&B.