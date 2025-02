Internews24.com - Adani non ha dubbi: «L’Inter ha due squadre! Contro il Napoli occhio al fattore stadio Maradona…»

di Redazionenon ha: «ha dueilalMaradona.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervenuto negli studi della Domenica Sportiva, Leleha parlato cosi della sfida di sabato traed Inter:LE PAROLE «Lo ribadisco:ha due. I soldi spesi nel mercato estivo sono andati per la maggior parte per il portiere di riserva e ha salvato la partita col Genoa. Una partita brutta, sporca, in cuiha cercato di vincereun Genoa che sta bene, allenato bene. Ha vinto coi campioni, perché Lautaro anche in un momento in cui la squadra segna meno, è meno dominante, però fa la giocata e la capitalizza. Poi i campioni delsono veramente tanti.-Inter? Il Maradona è un tempio sacro e serve al