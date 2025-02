Sport.quotidiano.net - Adamant, questo è il volto per i playoff. Benedetto: "Vedo più attenzione da tutti"

"Bravi, abbiamo interpretato la partita nel modo corretto sin dal primo possesso". Gongola coach Giovanni, e non può essere altrimenti dopo l’ottavo successo consecutivo della sua, dominante anche a Soresina sul campo della malcapitata Pizzighettone. Le assenze di Ballabio e Chessari non hanno scalfito la forza d’animo della truppa biancazzurra, ancora una volta impeccabile sul piano dell’atteggiamento e di quanto mostrato in ambo i lati del campo. "Non dico che ormai mi ci sono abituato, ma nell’ultimo periodo stiamo giocando veramente bene, nonostante l’assenza di elementi importanti soprattutto nel playmaking: ad inizio di stagione era stata una situazione che avevamo pagato molto, ora invece la subiamo meno. Stiamo inserendo Casagrande nei nostri meccanismi, sta diventando per noi un giocatore importante:quelli che sono entrati in campo ci hanno dato qualcosa e hanno commesso pochissimi errori.