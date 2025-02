Fanpage.it - Ad Amici Zerbi ha dei dubbi su Trigno e Pettinelli, alla prof: “Sei annebbiata dall’ormone, perdi lucidità”

Nel daytime del 24 febbraio di, Rudyha convocato in studio laAnna. Ilè convinto che la collega non sia oggettiva nei confronti del ragazzo che, per lui, al momento non merita il Serale: "Quando parli di lui ti dimentichi di tutto perché c'è l'ormone dell'eros? È un bel ragazzo, forse ti confonde".