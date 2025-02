Dayitalianews.com - Acireale, arrestata coppia di spacciatori di cocaina

I carabinieri dihanno arrestato in flagranza due, un uomo di 35 ed una donna di 51 anni, entrambi di Aci Catena e con pregresse vicende giudiziarie a carico, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nello specifico, erano circa le 17 quando l’equipaggio del Radiomobile, che in quel momento stava vigilando sulla zona compresa tra l’incrocio tra via S. Vigo e via S. Girolamo, ha visto arrivare un’auto utilitaria con a bordo la.Il comportamento particolarmente cauto dei due soggetti ha subito attirato l’attenzione dei carabinieri, i quali hanno visto un rapido scambio di un piccolo oggetto tra la donna, seduta nell’auto, e un giovane che, con fare circospetto, si era avvicinato al veicolo per poi allontanarsi immediatamente.Pur non essendo possibile definire con certezza la natura dell’oggetto scambiato, i militari hanno ipotizzato un’eventuale attività illecita e hanno deciso di monitorare attentamente i movimenti della, mantenendosi a una distanza strategica in attesa di ulteriori sviluppi.