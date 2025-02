Sport.quotidiano.net - Acf Foligno fermato sul pari. Fezzanese strappa un punto

0 Acf: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (38’ st Scieuzo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (46’ st Loffredo), Benassi (11’ st Bruccini), Beccarelli, Ngom (17’ st Mariotti), Lunghi (46’ st Remedi). A disp.: Calò, Martera, Antezza, Fiori. All.: Gatti. ACF: Tognetti, Santarelli, Grassi (38’ st Mancini), Grea, Mattia, Schiaroli, Di Cato (21’ st Pupo Posada), Panaioli, Tomassini, Settimi (38’ st Ferrara), Calderini. A disp.: Bulgarelli, M. Cesaretti, Zichella, G. Nuti, Porzi, F. Nuti. All.: Manni. Arbitro: Gargano di Bologna (assistenti: Testaì di Catania – Santoro di Taranto). Note: ammoniti Nicolini, D’Alessandro, all. Gatti, Santarelli, Tomassini. POZZI DI SERRAVEZZA (LU) – La sfida tra la l’Acf, damigella d’onore alle spalle del Livorno e lafanalino di coda (la partita giocata sul neutro del Serravezza) finisce con il risultato ad occhiali.