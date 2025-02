Liberoquotidiano.it - Acerra, la bambina sbranata dal pitbull: spunta un video, che cosa si vede

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si continua a vagliare ogni elemento possibile per ricostruire ciò che è accaduto nella notte tra sabato e domenica nell'abitazione diin cui ha perso la vita Giulia, unadi nove mesi, presumibilmente uccisa dalche viveva nell'appartamento con lei, i suoi genitori e un altro cane. Nel pomeriggio è iniziata l'autopsia sul corpo della piccola; domani è previsto un altro sopralluogo nell'abitazione e sono stati disposti ulteriori accertamenti sul. Secondo la versione resa agli inquirenti e confermata all'AGI dal suo legale, l'avvocato Luigi Montano, il padre, unico dei genitori in casa con lasabato sera, "stava sul lettone con la, che si è addormentata intorno alle 22. Poi lui si è addormentato, è caduto in un sonno profondo e in questo arco di tempo fino al suo risveglio, non sa quello che è successo.