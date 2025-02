Ilfattoquotidiano.it - Acerra, bambina uccisa dal pitbull: “Era morta almeno da 20 minuti prima di arrivare in ospedale”

Giulia Loffredo, ladi nove mesi aggredita daldi famiglia nella notte del 15 febbraio ad, era giàda20-30di essere portata in. Lo sostiene, a il Mattino, il medico del pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, Emanuele Leo, il primo a visitarla quando il padre l’ha consegnata tra le sue braccia.Secondo il racconto del medico, il cane avrebbe afferrato laper il collo e l’avrebbe scossa violentemente, provocandole una frattura fatale. Il padre, Vincenzo Loffredo, 24 anni, si trovava nella stessa stanza ma non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva profondamente. Ora è indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane. Gli accertamenti hanno evidenziato l’uso di cannabis da parte dell’uomo, mentre restano da chiarire alcuni dettagli, come l’assenza di macchie di sangue sul pavimento.