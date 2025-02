Lanazione.it - Accoltellò il compagno alla schiena, resta in carcere la 38enne di Grassina

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 febbraio 2025 –inla donna fiorentina di 38 anni accusata di aver accoltellato ildi 49 anninella loro abitazione di. Il gip non ha convalidato l'arresto e ha derubricato l'accusa da tentato omicidio a lesioni gravi, ma ha riconosciuto nella vicenda un rischio di reiterazione del reato. Per questo non ha applicato gli arresti domiciliari: quando l'uomo - che risulta fuori pericolo di vita - sarà dimesso dall'ospedale, non potrebbe tornare a vivere nella stessa casa per il pericolo di nuovi scontri. Da qui la decisione di tenere in prigione la donna. Il difensore della, avvocato Donatella Casini, aveva chiesto la scarcerazione. Colc'è stata una lite, forse per motivi di gelosia, la notte tra il 21 e il 22 febbraio.