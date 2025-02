Dilei.it - #acasadi Jennifer Lopez, la villa da 21 milioni di dollari a Hidden Hills

ha trovato la sua nuova oasi di lusso: unada sogno dal valore di 21dinel cuore di, il quartiere più esclusivo di Los Angeles. Una scelta che segna un nuovo capitolo per la star dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck e che la porta a immergersi in un rifugio privato dove stile, comfort e un tocco di fascino hollywoodiano si fondono perfettamente.Un nuovo inizio per: lada sogno aDimenticate le mega-ville asettiche e ultra-moderne: la nuova casa diha un’anima, una storia e una personalità unica.Questo angolo di paradiso, immerso in un’area verde di 2,5 acri, vanta una dimora principale di oltre 10.000 metri quadrati, ma anche una guest house, una piscina scenografica, una palestra attrezzata e persino un teatro privato.