Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo stipendi solo per i prossimi 3 mesi”: mail di Unicef allo staff dopo lo smantellamento di UsAid. Dall’Ucraina alla Norvegia, ecco chi ha già chiuso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cari colleghi, come molti di voi sapranno un nuovo ordine esecutivo emesso dal Presidente Trump il 24 gennaio ha stabilito entro 90 giorni una completa revisione dei programmi di assistenza estera degli Stati Uniti. Questa situazione imprevista ha inevitabilmente causato ansia e confusione tra molti di voi e tra i partner. Voglio rassicurarvi che stiamo adottando tutte le misure possibili per limitare l’impatto di queste nuove politiche sui bambini che aiutiamo e sul nostro personale”. L’incipit è di unainviata il 1 febbraio della quale Ilfattoquotidiano.it è entrato in possesso. Oggetto: “Misure precauzionali immediate”. Il mittente è Regina De Dominicis, direttoreper l’Europa e l’Asia Centrale dell’, e viene inviata a dipendenti e collaboratori. L’agenzia Onu, come altri enti delle Nazioni Unite, ong e associazioni del terzo settore, lancia l’rme sulla decisione della nuova amministrazione americana di congelare i fondi(United States Agency for International Development), la più grande macchina al mondo di assistenzasviluppo all’estero (e soft power americano), che ha fornito il 42% di tutti gli aiuti umanitari mondiali monitorati dall’Onu nel 2024.