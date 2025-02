Laprimapagina.it - A Vibo Valentia il “Caffè Artistico Letterario” celebra l’arte e la cultura

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota del giornalistanese Giuseppe Sarlo in riferimento al prestigioso appuntamento di sabato scorso anell’ambito del. Un nuovo inno ale allaha risuonato nel cuore digrazie al “”, l’iniziativa ideata dallo scrittore e criticoMimmo Muratore. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto sabato sera presso il Bar Cafè UBK Bistrot, regalando ai presenti un viaggio emozionante tra poesia, musica e riflessione sul valore del patrimoniole del territorio.Il “” nasce con l’obiettivo di alimentare il fermentole della città e di promuovere l’amore per la bellezza in tutte le sue forme. Con una platea attenta e partecipe, Mimmo Muratore ha dato il via alla serata con un excursus storico internazionale, ricordando le voci immortali di autori come Federico García Lorca, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez e Dante Alighieri.