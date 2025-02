Feedpress.me - A un passo da un'auto fuori controllo: due donne miracolosamente salve. Il video

Leggi su Feedpress.me

Un incidente ha rischiato di trasformarsi in una tragedia la mattinata di sabato 22 febbraio 2025 a Braço do Norte . Un veicolo Chevrolet Montana ha perso ilmentre percorreva via Nereu Ramos , finendo contro una Honda HR-V parcheggiata e ribaltandosi sulla carreggiata. Nel momento dell'impatto, duestavano transitando nelle vicinanze e sono riuscite per un soffio a evitare di essere.