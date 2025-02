Genovatoday.it - A San Siro è nato un nuovo Genoa

Leggi su Genovatoday.it

Non sono arrivati punti, ma ila Sanha strappato applausi a scena aperta. La squadra di Vieira ha giocato alla pari con i nerazzurri, è stata battuto solo dal colpo di Lautaro Martinez ed è anche andato vicino al pari con l'occasione sciupata da Ekuban. Non l'unica in realtà perché il.