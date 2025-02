Lidentita.it - A processo il mostro della Bretagna: in 25 anni ha abusato di 299 bambini

Joel Le Scouarnec è un ex medico chirurgo francese, attualmente in carcere, accusato di aver commesso abusi sessuali su centinaia di minori durante la sua carriera. il. Le accuse includono stupri e aggressioni sessuali su 299, principalmente pazienti, tra il 1989 e il 2014, spesso mentre erano sotto anestesia. Oggi il . Ail: in 25hadi 299L'Identità.