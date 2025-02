A pochi km da Roma si trova il Ninfeo segreto di Bramante | un gioiello immerso nel verde aperto a tutti

Leggi su Funweek.it

Avete mai sentito parlare di Genezzano? Si tratta di un paese nelle vicinanze didove la parola d’ordine è sublime. Sì, perché in quei luoghi, apparentemente semiabbandonati, si raggruppano diversi stili architettonici circondati dalla bellezza della natura. In particolare, vogliamo parlarvi deldi, unnele accessibile a.In particolare, vogliamo parlarvi deldi, unnele accessibile adi: cos’è?dirisale al Cinquecento quando i Colonna, una storica famigliana, ebbero l’idea di realizzare un giardino nella valle di Soglia di cui erano proprietari di diretto dominio e dove vi scorreva il Fossato che fiancheggiava la via pubblica che collegava Genazzano a Paliano.