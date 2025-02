Secoloditalia.it - “A Miss Italia niente trans e donne rifatte”. Patrizia Mirigliani difende il concorso e attacca la Boldrini

“Non possiamo ridurre lea un mero concetto di bellezza. La vera bellezza è quella che viene da dentro e che si esprime attraverso la cultura, le competenze e il rispetto”, era stato il grido d’indignazione di Laura, nel 2013, che segnò l’inizio della fine di, lo storicodi bellezza creato da Enzo. A partire da quell’anno, la Rai decise di non trasmettere più il, cedendo i diritti a una rete privata, La7, su iniziativa prima della presidente della Rai “montiana”, Anna Maria Tarantola, poi di quella “draghiana”, Marinella Soldi, nel segno della difesa della dignità femminile e dell’ipocrisia secondo cui la bellezza delleè strumento di mortificazione della sua intelligenza. Per non parlare delle passerelle., le accuse di, Tarantola e SoldiOggi,, figlia di Enzo, in un’intervista al Corriere della Sera accusa la Rai di aver messo al bando il: decisione presa nel 2013 dal dirigente della tv pubblica Giancarlo Leone ma frutto di un clima di ostilità creato da tre, Laura, Marinella Soldi e Anna Maria Tarantola.