A Milano il primo carnevale dedicato ai pet | domenica 2 marzo la festa a misura di quattrozampe

- Appuntamentocon Only For Pet Lovers - Carnaval edition, ilper pet, che si svolgerà nelle corti e nelle sale della storica Fornace Curti di. La storica location del Naviglio Grande ospiterà per la prima volta unadedicata al mondo pet, dove cuccioli di ogni razza e taglia, in maschera insieme a i loro padroni, potranno divertirsi tra sfilate in costume, ballare la quadriglia, gustare dolcetti a tema, pet&human make-up e hair-stylist, set fotografici per scatti social, educatori cinofili, veterinari, esperti di dog mentoring, corner di pet-brand e tanti omaggi per tutti gli amici a quattro zampe. La location L'evento gratuito, si svolgerà dalle 12 alle 18, e sarà anche l'occasione per scoprire Fornace Curti di via Tobagi 8, un simbolo dell'artigianalità milanese attiva fin dal 1400, quando al nobile milanese della corte sforzesca Giosuè Curti fu affidata la realizzazione delle bellissime formelle di terracotta destinate alla costruzione della Ca' Granda, divenuta nei secoli un punto di riferimento per le dettagliate e finissime decorazioni in cotto che caratterizzano la produzione decorativa lombarda di edifici monumentali come l'Abbazia di Morimondo, la Certosa di Pavia, l'Arcivescovado di, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, l'Abbazia di Chiaravalle, la chiesa di San Marco, il Duomo di Monza, il Teatro Fossati e molti altri.