“A Michal Bublè preparai una lasagna. Il Grande Fratello? Ho educato gli inquilini a mangiare sano”. Intervista a Luca Calvani

È un appassionato di Jamie Oliver, della cucina toscana, di quella delle sue nonne, della cecina preparata dal padre. Ha sfogliato il “sacro” Artusi, ma ha capito che non aveva un legame con quella cucina. Dal 2020 sperimenta dietro i fornelli del suo casale Le Gusciane dove, oltre a cucinare, alleva api, produce miele, realizza un gin e ha trovato il tempo di raccogliere tutte le sue ricette in un libro (Cavoli&Merende, edito EDT) tra una partecipazione ale un film da girare o recitare., come considera il suo rapporto con il cibo?Il cibo è stato un modo di raccontarmi, perché posso sembrare molto estroverso ma in realtà sono un timido. La cucina è un posto dove io mi trovo bene, se vado a una festa e non conosco nessuno vado in cucina.È stato un modo per “salvarsi” anche quando è arrivato negli Stati Uniti?Sì, sono arrivato lì che avevo diciannove anni.