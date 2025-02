Lanotiziagiornale.it - A Gaza torna l’incubo della guerra: dopo i teatrini shock di Hamas, Netanyahu mette in stand by il rilascio dei prigionieri palestinesi. E i terroristi si preparano a riprendere il conflitto

La pace nella Striscia divacilla sempre più, riaccendendo le preoccupazioni in tutto il Medio Oriente.l’ennesima consegnadegli ostaggi, trasformata in un macabro teatrino da, il primo ministro israeliano, Benjamin, ha deciso di sospendere la liberazione, prevista dall’accordo, di ulteriori 620. Uno stop – su cui ha dato il suo personale gradimento anche il presidente americano Donald Trump, invitandoa “fare quello che deve” – che ha fatto infuriare Basem Naim, membro dell’ufficio politico di.Adiinby ildei. E isiilIn un’intervista ad Al Jazeera, Naim ha dichiarato che il gruppoco “non si impegnerà in nuovi colloqui sull’accordo di cessate il fuoco con Israele fino a quando non verranno rimessi in libertà gli oltre 600che avrebbero dovuto essere rilasciati sabato scorso”.