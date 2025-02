Agi.it - A fuoco il commissariato di Albano Laziale. L'incendio è doloso

AGI - Un"di origine dolosa" quello divampato nella notte all'interno della struttura che ospita il Commissariato e la Polstrada di. A sostenerlo è la Federazione sindacale di polizia che parla di "clima terribile". "Il gravissimo fatto di cronaca - denuncia Valter Mazzetti, segretario generale del sindacato - attesta un terribile clima di violenza che sfocia in aggressioni con ogni probabilità preordinate e ben organizzate (di pochi giorni fa un episodio analogo contro il Comando dei Carabinieri di Castel Gandolfo, ndr) contro le forze dell'ordine, e dunque contro lo Stato. C'è massima allerta per quanto sta accadendo e le indagini dovranno far luce su episodi che, ben lungi dall'essere gesti di qualche balordo, avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche". "Le fiamme hanno distrutto completamente 15 auto di servizio - spiega Massimo Nisida, segretario Fsp Roma - mentre altre 5 sono rimaste gravemente danneggiate.