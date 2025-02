Parmatoday.it - A Fidenza Potere al Popolo per la Palestina: chiesto l’assessorato alla pace per Majed Al-Shorabji

Sabato 22 febbraio all'Ex-Macello ail nodo didialha organizzato una serata per lacon assaggi della cucina palestinese e la proiezione di "From Ground Zero", insieme di cortometraggi girati nel 2024 a Gaza, un progetto ideato dal cineasta palestinese.