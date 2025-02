Ilrestodelcarlino.it - A Comacchio è festa sull’acqua. Barche e danze lungo i canali

Una ventata di allegria ed entusiasmo ha travolto ieriper la prima domenica del Carnevale. Un centro storico gremito di visitatori e cittadini ha vissuto lo spettacolo offerto dagli equipaggi delle imbarcazioni allegoriche che hanno solcato ie alle colorate e briose esibizioni dei gruppi di danza e a piedi. La discesa dai Trepponti dell’affascinante mascotte Forcolina e il saluto della direttrice della Cooperativa Girogirotondo (che cura l’organizzazione in collaborazione con le associazioni, le scuole, le parrocchie e il patrocinio del Comune di) Carla Carli hanno dato il via alla kermesse, presentata dagli speaker Barbara Mezzogori, Sandro Pozzati e Lorenzo Parmiani. Alle coreografie delle scuole di ballo Asd Body Fly, Cus Ferrara Dance Lab, VL Fusion Lab, Asd Il Movimento, Asd La bottega degli artisti e Asd My Life con Vampire Lab sulla scalinata dei Trepponti, si sono alternati i passaggi delle imbarcazioni allegoriche realizzate dagli "artigiani della creatività" delle associazioni locali, con la consueta carica di energia ed entusiasmo.