Oasport.it - A che ora Sonego-Tsitsipas oggi in tv, ATP Dubai 2025: orario, dove vederla, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo una settimana di stop, Lorenzotorna in campo domani contro Stefanosper il primo turno dell’ATP 500 di. Il torinese va a caccia di un exploit sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per dare continuità ai buoni risultati di inizio stagione e per mettere in cascina punti importanti nel tentativo di essere testa di serie al Roland Garros.LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 15.30L’azzurro, numero 34 del ranking mondiale, è reduce dalla sconfitta in due set sul veloce indoor di Marsiglia (ai quarti di finale) con Ugo Humbert e spera di battere finalmentedopo aver perso i primi tre scontri diretti nel circuito. L’ultimo precedente risale al 2023 sulla terra rossa del Foro Italico, ma il greco sta attraversando adesso una fase complicata della sua carriera ed è infatti fuori dalla top10.