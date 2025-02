Trevisotoday.it - A Castelbrando i grandi delle compagnia aeree, serata allietata dalla voce di Lieta Naccari

Leggi su Trevisotoday.it

Unadi gala stasera, 24 febbraio, nella meravigliosa cornice di, per i 18 membri del comitato direttivopiùcompagniedel mondo, ospiti di Bottega spa. L'occasione è quella di una riunione per discutere dei programmi elinee guida per i prossimi 12.