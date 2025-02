.com - A Campobasso nasce Samnium Innovation Hub, nuovo ecosistema di startup, networking e formazione

, 21 febbraio 2025 – Una nuova comunità dinamica in cui imprenditori emergenti e investitori si incontrano per generare un impatto positivo in Molise e in tutta Italia. Venerdì 28 febbraio, dalle 10 alle 17 a, sarà inauguratoHub, unspazio di 2000 mq dedicato all’innovazione e alla creatività, con opportunità di incubazione per, spazi di coworking, eventi die corsi di, rivolti soprattutto ai giovani.Lo spazio è nato dagli investimenti e dalla lungimiranza di Dimensione Srl, azienda leader nel settore della connettività, e del suo Founder e CEO Roberto Padulo. Impresa nata nel 2011, Dimensione Srl ha rivoluzionato l’accesso alla banda larga in Molise e, oggi, è il primo provider in Italia a offrire una connessione a 10 Gbps su rete Open Fiber.