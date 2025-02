Tpi.it - 99 da battere streaming e diretta tv: dove vedere terza puntata

99 datv:il game show con Max Giusti, 24 febbraioQuesta sera, lunedì 24 febbraio 2025, su Rai 2 in prima visione e in prima serata va in onda il game show condotto da Max Giusti 99 da. Un format già molto popolare in altri Paesi che finalmente sbarca anche in Italia. Appuntamento ogni lunedì sera alle 21.20 per sei settimane. Al game show partecipano 100 concorrenti, tra i 18 e i 98 anni, che verranno coinvolti in una serie di sfide di ogni tipo, giochi divertenti, originali, a volte assurdi ma sempre alla portata di tutti. L’unico obiettivo? Non arrivare mai ultimi. In ogni sfida, infatti, chi perde viene eliminato, dando via, così, a un conto alla rovescia che porterà i partecipanti da 100 a 1. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine e a, appunto, gli altri 99 concorrenti si aggiudicherà il montepremi in palio di 99 mila euro.