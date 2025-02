Lanazione.it - 24 febbraio, la rivolta alle Murate: l’episodio che cambiò le carceri italiane

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 242025 – Il 24del 1974, nel pieno di una stagione carceraria ancora regolata dnorme fasciste del 1931, un gruppo di detenuti del penitenziario delledi Firenze salì sul tetto in segno di protesta. La scintilla che fece divampare lafu la reazione di un agente di custodia che, aprendo il fuoco con una raffica di mitra contro i rivoltosi, uccise il ventenne Giancarlo Del Padrone e ne ferì gravemente altri otto. Del Padrone, al suo primo reato e in attesa di processo, era stato arrestato quindici giorni prima per il furto di un’auto., invece di sedare il malcontento, alimentò ulteriormente la protesta. Sulla cima dell’edificio il numero di carcerati pronti a ribellarsi crebbe di ora in ora, mentre all’esterno si formò un folto gruppo di dimostranti.