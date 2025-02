Laprimapagina.it - 2° Premio internazionale Eccellenza Femminile “Celebrando le Donne che ispirano”

Leggi su Laprimapagina.it

Roma, Senato della Repubblica – Sala Zuccari, 6 marzo 2025 dalle ore 14:30 ROMA – Viviamo in un mondo in cui la figura della donna e quella del minore spesso si trovano a fronteggiare sfide complesse, fatte di stereotipi, barriere sociali e difficoltà personali. Eppure, la loro forza e la loro resilienza rappresentano un pilastro su cui costruire una società più equa e più giusta. Parlare die minori oggi significa parlare di diritti, di opportunità, ma soprattutto di futuro. Le, nonostante il progresso raggiunto negli ultimi decenni, devono spesso affrontare difficili sfide per affermare la propria dignità e per trovare pieno riconoscimento. Sono esempi di coraggio e determinazione che, giorno dopo giorno, contribuiscono a trasformare la società. Le loro esperienze di vita, la loro diuturna lotta contro pregiudizi e stigmi ancora persistenti, così come il desiderio di costruire un mondo migliore per sé e per i propri figli, è una fonte d’ispirazione che arricchisce il tessuto sociale e culturale di ogni Paese.