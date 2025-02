Agrigentonotizie.it - 10eLotto: a San Giovanni Gemini giocato un "9" da 20mila euro

Leggi su Agrigentonotizie.it

Sicilia a segno con il. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, vintia San, in provincia di Agrigento, grazie a un 9 in via Omero.L'ultimo concorso delha distribuito premi per 16,6 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre.