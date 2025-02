Ilrestodelcarlino.it - "Zone a rischio, più controlli"

"Non ho avuto brutte esperienze personali legate al tema della sicurezza, però, come tutti i modenesi, vivo un po’ l’ansia di certe famiglie che hanno figli e nipoti che frequentano la zona per andare a scuola, oppure solo per divertirsi, e poi vengono aggrediti e derubati. Purtroppo leggiamo quasi ogni giorno persone che hanno avuto questo genere di esperienze, ma io sinceramente vedo che non si fa molto per risolvere il problema, sono diversi anni che promettono di far passare la questura alla fascia A, però non è ancora successo. Impiegare tanti agenti di polizia in partite di calcio invece che nel controllo e nell’intervento dellepiù asia uno spreco".