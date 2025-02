Zitta non ci sto Ora o mai più ancora scintille tra Donatella Rettore e Valerio Scanu

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ora o mai più,tranel corso dell’ultima puntata.di cui ha a lungo parlato il marito Luigi Calcara. “è quello che fa vedere. Nel senso che è una persona molto spontanea e diretta. Se deve dirti che hai la ricrescita nei capelli, te lo dice immediatamente. È vero che, all’inizio, può sembrare un po’ altezzoso, un po’ arrogante, però in realtà è buono”.>>“Ti devi vergognare, è tua madre”. C’è Posta per Te, Rosa senza cuore con mamma Nancy: Maria nera. E alla fine intervieneLuigi Calcara ha poi ricordato la prematura scomparsa di suo suocero. “Il momento più buio è stato quando ha perso il papà. Io stavo con lui, quindi l’ho vissuto in maniera. Lo conoscevo da poco, erano pochi mesi che stavamo insieme. Il papà l’avevo conosciuto una volta soltanto, però vedevo questo suo attaccamento, più con il padre rispetto alla madre.