Zelensky | lasciose adesione Kiev a Nato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.25 "Se c'è bisogno che mi dimetta, sono pronto. Scambierei la mia uscita con l'dell'Ucraina alla". Così il presidente, in conferenza stampa."Sono concentrato sulla sicurezza diora,non tra 20 anni.Lascerei la presidenza, se fosse per la pace". Si dice "grato" per il supporto degli Usa,ma chiede a Trump "comprensione reciproca" e garanzie di sicurezza. "Purtroppo non è ancora venuto a"."Non firmerò ciò che pagheranno 10 generazioni di ucraini", spiega a proposito del mancato accordo sui minerali.