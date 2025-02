Lettera43.it - Zelensky: «Sono disposto alle dimissioni in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato»

Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato di esserea lasciare il suo incarico in. Nel corso di una conferenza stampa a Kyiv, ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto con la Russia, auspicando che il presidente Donald Trump possa rappresentare un veroato per l'Ucraina. «Voglio davvero che sia più di una semplice mediazione, non è abbastanza», ha affermato. Intanto, un alto funzionario russo ha annunciato che alla fine della prossima settimana si terrà un nuovo ciclo di colloqui tra Mosca e Washington. Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, le discussioni avverranno a livello di direttori politici, proseguendo così il confronto diplomatico tra le due potenze.