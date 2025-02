Quotidiano.net - Zelensky pronto a dimettersi per adesione Ucraina alla Nato

Volodymyrsi è detto"immediatamente" in cambio dell'dell'. Il presidente ucraino sta rispondendo ad alcune domandeconclusione del forum ': Anno 2025'. Interpellato su quali garanzie di sicurezza chieda a Trump, ha detto: "Se serve che lasci questa sedia, sonoa farlo e posso anche scambiare la mia posizione con l'dell'".ha poi aggiunto: "Sarei felice di rinunciarepresidenza se fosse per la pace dell'". Sottolineando di essere concentrato sulla sicurezza dell'ora, e non tra 20 anni, e di non avere come obiettivo quello di restare presidente per un decennio.