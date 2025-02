Metropolitanmagazine.it - Zelensky è pronto a rinunciare alla presidenza in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato

Incalzato in una conferenza stampa, il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato di essere disposto aal suo ruolo indel suo Paese. I suoi commenti giungono sulla scia del più grande attacco di droni della guerra: secondo quanto affermato dalle autorità ucraine, oggi ne sono stati lanciati 267 nel Paese, provocando vittime.Domani, nel terzo anniversario della guerra, i leader si riuniranno in Ucraina per ulteriori colloqui sulla fine del conflitto:ha affermato che sarà un “punto di svolta” .L’alleanza militare è stata fondata nel 1949 da 12 paesi occidentali , con un accordo per cui se un membro viene attaccato, gli altri lo aiuteranno a difendersi. Oggi, laha 32 membri in Europa e Nord America.L’ ultimo arrivato nella: l’ultimo arrivato è stata la Finlandia, che ha interrotto una politica di neutralità di lunga data per unirsi all’alleanza in seguito allo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, con cui condivide un confine terrestre.