Zaynab Dosso scioltissima sui 60 in batteria | inseguirà il tempone in finale ai Campionati Italiani

ha passeggiato nelle batterie dei 60 metri aiIndoor, sfoggiando un ottimo stato di forma: senza spremersi più di tanto e risparmiando le energie, l’azzurra ha corso in 7.10 con naturale scioltezza e facendo intuire di poter ambire al tempo a sensazione nellain programma alle ore 15.30 al PalaCasali di Ancona.La velocista emiliana, che domenica scorsa si era espressa in un eccellente 7.05 a Torun (fino a ieri secondo tempo mondiale della stagione), è uscita in maniera impeccabile dai blocchi di partenza (0.132 il tempo di reazione), ha imbastito l’allungo e poi è andato via agevolmente con una comoda falcata senza forzare il gesto.Gestione dello sforzo meticolosa per l’allieva di Giorgio Frinolli, che potrebbe anche andare a ritoccare il suo record nazionale (7.