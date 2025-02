Lopinionista.it - Zaia: “L’autonomia dobbiamo farla piuttosto che subirla”

VENEZIA – “Noi questa riforma lafare per scelta e in maniera ponderata, e si sta andando avanti pian piano,che. Le riforme, quando si subiscono le si fanno in fretta, le si fanno male”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca, intervenendo ad “Amici e nemici” su Radio24, a proposito deldifferenziata.“Interroghiamoci sul fatto – ha proseguito – che questo Paese polemizza su ogni tipo di riforma. Nessuno dice che c’è un dibattito pauroso che è a ‘saldi zero’ per, ma entro marzo dovremmo fare la riforma del federalismo fiscale, per la quale ci siamo impegnati con l’Europa”. Dopo aver ribadito che “i padri costituenti intravedevano e pensavano un paese autenticamente federalista” perSe vogliamo estremizzare il concetto abbiamo visto in Grecia cosa è accaduto a non far le riforme: alla fine è arrivato qualcuno da fuori col nome troika, e li ha sistemati per le feste”.