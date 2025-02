Youth League di Karate a Fujairah l’Italia fa sette podi | è prima piazza nel Medagliere

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 febbraio 2025 – Una grande Italia ha trionfato alladi. Sonole medaglie conquistate dagli Azzurrini, insieme al primo posto nelfinale. Prosegue allora la striscia positiva delle nuove generazioni azzurre, dopo il successo straordinario avuto ai recenti Europei Giovanili.In bacheca brillano tre allori Under 21 (con l'oro di Polsinelli), insieme ai due conquistati dalla categoria Juniores e le due dei Cadetti.A questo link, tutti i risultati.Foto Fijlkam/fijlkam.it