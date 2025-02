Juventusnews24.com - Yildiz torna titolare? Ufficiale la decisione di Thiago Motta: le scelte del tecnico per Cagliari Juve

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari Juve, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta ha sciolto tutti i dubbi della vigilia: torna titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, dopo due panchine consecutive, sarà di nuovo in campo dal primo minuto per la trasferta dell'Unipol Domus. La Juventus vuole ripartire dopo la Champions League.