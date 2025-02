Juventusnews24.com - Yildiz torna titolare? Svelata la decisione di Thiago Motta per Cagliari Juve: tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24ladipergliin vista del posticipo di questa seraManca sempre meno alla partita programma questa sera all'Unipol Domus ditra la formazione sarda e lantus di. È stato di fatto sciolto il dubbio relativo alla presenza in campo o meno di Kenan.Il talento turco con ogni probabilità non tornerà a giocare dal primo minuto dopo aver rifiatato anche nell'ultimo match di Champions League perso in casa del Psv. Si prospetta per lui un'altra panchina.