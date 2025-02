Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca potrebbe cambiare ringname

Solè una della principali esponenti della divisione femminile di NXT. Ultimamente l’abbiamo vista fare coppia fissa con Zaira. Attraverso diversi videoclip abbiamo visto Solintrodurre l’amica al suo “stile di vita” e Zaira sembra pronta a ri. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, Solavere presto un nuovo.KalyxLa WWE ha recentemente registrare il nome “Kalyx”. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni in circolazione, Kalyxessere il nuovodi Sol. L’idea deriva del fatto che il vero nome della wrestler è Calyx Hampton ed è quindi evidente come Kalyx si avvicini molto ad esso. Stesso discorso vale per Zaira il cui vero nome è Daria. Insomma prossimamente il duoessere conosciuto come Kalyx & Zaira.