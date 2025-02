Zonawrestling.net - WWE: Sembra che per ora non ci siano piani per Balor vs Styles a WM 41

Leggi su Zonawrestling.net

Ormai siamo in piena Road To WrestleMania e sono diverse le indiscrezioni che si susseguono su possibili match per lo Showcase Of Immortals. Una di questa dava come possibile uno scontro da Finne AJ. Tuttavia, secondo ulteriori aggiornamenti in circolazione,che questo scenario non sia (al momento) oggetto di discussione da parte del team creativo.vs, si o no?Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, un match tra Finne AJin quel di WM 41 non sarebbe al momento oggetto di discussione all’interno della WWE. Il giornalista ha sottolineato di non aver avuto riscontro in questo senso. Ciò, però, non significa che questo scenario sia da escludersi a priori. Meltzer ha anche sottolineato che per ora non ci sono novità sul possibile scontro tra AJe Bron Breakker dopo il face off visto tra i due a Raw.