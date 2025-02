Zonawrestling.net - WWE: Potremmo presto rivedere The Boogeyman?

Theè pronto a risorgere dall’ombra ancora una volta. La leggenda del wrestling 60enne ha inviato un messaggio criptico il 23 febbraio 2025, stuzzicando un possibile ritorno sul ring.“UN’ALTRA RUN.”Questo è tutto ciò che è servito per far parlare la gente. Theha terrorizzato la WWE per la prima volta dal 2005 al 2009, insinuandosi nei segmenti del backstage e terrorizzando gli avversari con la sua follia, mangiando vermi e spaccandosi orologi in testa. Ha lasciato la WWE nel 2009, è tornato brevemente nel 2012 e ha firmato un contratto con Legends nel 2015, mantenendolo legato alla compagnia.Ma siamo realisti: a 60 anni, le probabilità che la WWE lo riporti per qualcosa di più di un cameo nel backstage o un posto a sorpresa sul ring sono scarse. Il suo ultimo vero match in singolo risale all’ottobre 2023 e la sua apparizione più recente è arrivata nel 2024 come parte di un match Reality of Wrestling Rumble.