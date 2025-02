Zonawrestling.net - WWE: Il nome “Kalyx” è per… l’arbitro Jessika Carr

Nella giornata di oggi, si è parlato molto di un nuovo marchio registrato dalla WWE, che, come spesso accade per i wrestler che firmano con la compagnia, ha depositato il copyright per un nuovo. Unstrano per due motivi: innanzitutto solitamente ai wrestler a NXT – salvo qualche eccezione – vengono assegnate formule cone cogcome nuovi ring name; ma soprattutto, ilin questione ricorda ildi battesimo di Sol Ruca, Calyx. Un’assonanza che ha fatto pensare anche a un possibile cambio diproprio per l’atleta di NXT. Fortunatamente non è così: il, però, è per un’altra persona già nota al pubblico.Nuovo ruolo e nuovoCome riporta Fightful Select, infatti, ilsarà utilizzato dall’arbitra, ma in una circostanza specifica: durante le registrazioni di NXT EVOLVE, infatti,è salita sul ring come wrestler utilizzando proprio il, indossando una maschera per l’occasione.