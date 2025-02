Zonawrestling.net - WWE: Bufera su Road Dogg dopo SmackDown, i fan chiedono che sia rimosso dal team creativo

Il ritorno dineldiè iniziato male, e i fangià la sua rimozione.l’episodio del 21 febbraio, in cui il lungo promo di The Rock e Cody Rhodes ha lasciato gli spettatori frustrati, i social media sono esplosi con critiche dirette a Brian “” James, ritenendolo responsabile di quello che molti considerano uno dei peggiori episodi didegli ultimi tempi.All’inizio della settimana, è stato confermato cheè stato nominato co-head writer di, segnando il suo ritorno neldel brand per la prima volta dalla sua precedente esperienza tra il 2016 e il 2019. Tuttavia, se i fan speravano in un nuovo inizio, sono rimasti profondamente delusi.Il segmento di The Rock è durato a lungo, la leggenda della WWE ha parlato della nuova amicizia che lo lega a Cody Rhodes, del suo potere in WWE come membro del Consiglio di Amministrazione di TKO e di una strana richiesta a Cody di dargli la sua “anima”.